SFR Box 8 : Alexa n'arrivera finalement pas avant début 2020

Depuis le 20 août, la nouvelle Box 8 de SFR est disponible pour les clients xDSL et FTTH. Facturée 5 euros de plus par mois, elle permet d'avoir une nouvelle box modem (en Wi-Fi 6) et un boîtier multimédia 4K HDR compatible Dolby Vision et Atmos (passthrough).

Les clients câble peuvent en profiter depuis peu, alors que c'était initialement prévu pour le mois d'octobre. Le mois dernier, SFR Home et Alexa devaient aussi être lancés. Le premier était en retard, tandis que le second n'arrivera finalement pas avant l'année prochaine.

Grégory Rabuel, directeur exécutif grand public de SFR, explique en effet au micro de De quoi j'me mail (01Net) qu'il faudra attendre « les premières semaines de 2020 ». « On est en train de finaliser l'intégration d'Alexa avec les équipes d'Amazon », explique-t-il. Il se vante au passage du « succès commercial extrêmement important » de la Box 8.