Service universel : les excuses d’Orange ne convainquent pas en Ardèche

Suite à la mise en ligne des nouvelles offres fixes de Free début juin, le site d'Alice avait fermé ses portes. Busyspider indique que le FAI envoie des emails aux anciens clients Alice pour les informer qu'ils passeront automatiquement sur l'offre Freebox Crystal à compter du 1er janvier 2019.

Changement d'offre et donc de tarif : 9,99 euros par mois pendant un an, puis 24,99 euros par mois… sans l'option TV. Avec, les tarifs passent respectivement à 14,98 et 29,98 euros. Par contre, il est précisé qu'il n'y aura pas d'engagement alors qu'il est normalement d'un an sur Freebox Crystal.

Au bout de 12 mois, les abonnés Alice auront donc droit à une sérieuse augmentation puisqu'ils payent actuellement 20 euros par mois avec la TV. Le FAI explique qu'ils auront accès à 220 chaînes au lieu de 90 et aux appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations, contre 60 actuellement. Deux bien maigres consolations au vu de l'importante hausse à partir de 2020 (10 euros de plus par mois).

Bien évidemment, vous avez la possibilité de résilier votre abonnement Alice sans frais dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la nouvelle offre. Pour rappel, les frais de résiliations chez Alice comme chez Free sont normalement de 49 euros.