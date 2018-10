Service universel : l'Arcep gronde Orange, qui promet de faire mieux

Black Shark, filiale de Xiaomi, vient de lever le voile sur un nouveau smartphone ciblant les joueurs : le Helo. Proposé en trois variantes, (128 Go de stockage avec 6 ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage avec 10 Go de RAM), il est mû par un SoC Snapdragon 845 de chez Qualcomm, surmonté par deux caloducs pour le tenir au frais.

Son écran au format 18:9 affiche 2160 x 1080 pixels et exploite une dalle AMOLED compatible HDR. La batterie, rechargeable via un port USB Type-C, affiche une capacité de 4000 mAh. De quoi offrir sur le papier une autonomie intéressante, à condition peut-être de ne pas abuser de l'éclairage RGB présent sur la coque.

Côté capteurs photo, on en retrouve deux à l'arrière (20 et 12 MP) et un autre de 20 MP en façade. Les variantes dotées de 128 Go de stockage sont livrées avec une manette, tandis que le modèle 256 Go dispose de deux manettes, à relier sur chaque côté de l'écran, à la manière de ce que propose la Switch.

Black Shark annonce un prix de départ de 3199 yuans, soit environ 400 euros. Aucune information n'est disponible concernant un lancement prochain en Europe.