SenseFly eBee X et Anafi Work : deux drones pour les professionnels chez Parrot :

Comme prévu, la fondation Mozilla vient d'annoncer que la nouvelle mouture de son navigateur était en ligne… mais elle ne devrait pas changer la donne.

On ne compte en effet que quelques améliorations dans Firefox 62 : plus de personnalisation dans la page principale, support de WebAuthn dans FreeBSD, support des CSS Shapes/CSS Variables fonts, meilleures performances sous Android, etc.

C'est finalement sous iOS que l'on a droit aux plus grosses évolutions, avec le téléchargement de fichiers via un appui long sur un lien, la refonte du partage, un meilleur accès à la synchronisation, la mise en avant de contenus vidéo via Pocket sur iPad, le thème sombre ou une meilleure gestion des onglets. Tous les détails se trouvent par ici.

Outre le changement de version de la branche ESR, c'est du côté de Firefox 63 que tous les yeux sont désormais tournés. Cette mouture doit débuter de grands changements, notamment du côté des options relatives à la vie privée.

Mais ce n'est pas tout. Sous Linux, les WebExtensions fonctionnent désormais dans un processus séparé, sur macOS la réactivité est améliorée, le changement d'onglet est plus rapide et les applications WebGL peuvent utiliser le mode basse consommation du GPU si elles le souhaitent. Les détails sont disponibles par là.

Firefox 63 devrait être mis en ligne le 23 octobre prochain.