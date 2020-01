Selon la NASA, 2019 était la deuxième année la plus chaude depuis 1880

C'est ce qu'affirme l'agence américaine en se basant sur ses propres analyses et celles du National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Le « record » est toujours détenu par l'année 2016.

La NASA note une « tendance de fond au réchauffement » car « les cinq dernières années ont été les plus chaudes sur les 140 dernières années ». En 2019, les températures étaient 0,9°C supérieures à la moyenne de 1951 à 1980.

Selon Météo France, 2019 était la troisième année la plus chaude dans l'Hexagone : « La température moyenne annuelle de 13,7 °C a dépassé la normale de 1,1 °C, plaçant l'année 2019 au 3e rang des années les plus chaudes depuis le début du XXe siècle, derrière 2018 (+1,4 °C) et 2014 (+1,2 °C) ».