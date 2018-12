Selon Gartner, les ventes de smartphones progressent de 1,4 %

La taxe européenne de 3 % sur les revenus numériques des grands groupes (750 millions de dollars dans le monde, 50 millions dans l'UE), poussée par le ministre français Bruno Le Maire, n’a pas encore convaincu tous les États-membres. Elle doit pourtant recueillir l’unanimité pour passer, idéalement avant la fin de l’année, pour une application en 2020.

Cette proposition de directive a d’autant plus de mal à convaincre qu’elle se confronte à un projet de taxe mondial, discuté à l’OCDE entre 124 pays. La France a accepté que la ponction européenne ne soit plus appliquée si une version mondiale entrait en vigueur.

Selon The Register, ces travaux patinent toujours, même si un accord gagnerait en probabilité grâce au G20, qui se tient cette semaine à Buenos Aires. Selon un rapport (PDF) du secrétaire général de l’OCDE, José Ángel Gurría, « la dynamique du débat a clairement basculé, avec un potentiel accord en vue ».

Le 30 novembre, un groupe de pays européens a rejeté le projet de taxe européen, rapporte Reuters. L’Allemagne et des pays scandinaves craignent des représailles américaines. Selon l’agence de presse, le Danemark, la Finlande, l’Irlande et la Suède restent opposés au texte, quand l’Allemagne les Pays-Bas et le Royaume-Uni demandent plus de temps.

Les ministres européens de l’Économie doivent se rencontrer aujourd’hui pour faire avancer leurs discussions. Londres n'a pas attendu, préparant sa taxe pour le Royaume-Uni, au grand dam des républicains américains.