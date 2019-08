Scratch 3 enfin disponible sur les Raspberry Pi

La nouvelle version du langage de programmation a été lancée au début de l'année, avec de nombreuses nouveautés à la clé.

Sur Raspberry Pi, il était déjà possible de profiter de la version en ligne, mais pas de télécharger Scratch 3 pour l'installer. C'est désormais le cas, à condition d'avoir la dernière version de Raspbian Buster installée.

Scratch 3 nécessite au minimum 1 Go de mémoire pour fonctionner, avec 2 Go recommandés. Les Raspberry Pi 2, 3, 3B+ et 4 sont ainsi compatibles, mais l'équipe prévient que des plantages peuvent survenir si plusieurs applications sont lancées en même temps.

Un guide complet d'installation et d'utilisation est disponible par ici.