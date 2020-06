Scaleway veut attirer et soutenir une cinquantaine de startups

L'entreprise dit « renforcer son programme de soutien à l’innovation » et met un formulaire en ligne pour que les jeunes pousses intéressées puissent postuler. La soumission du dossier est bien entendu gratuite.

« Elles ont besoin de partenariats plus que de simples fournisseurs. Nous pensons que nous sommes dans une position unique en tant que fournisseur d'Infrastructure as a Service, avec une gamme de solutions compétitives, pour permettre aux startups de déployer leurs propres solutions et services » ajoute le Directeur Général, Yann Lechelle.

Pour lui, « plus important encore, notre ADN entrepreneurial, nos racines et valeurs européennes profondes, tout comme notre taille et notre agilité, font de nous le partenaire de croissance idéal pour les startups ».

Mais concrètement, que contient la « boîte à outils » proposée aux participants du programme ? Tout d'abord « un accompagnement avec du support et des conseils assurés par des experts maison, ainsi que des opportunités de communication pour aider les startups à accroître leur visibilité et leur notoriété en bénéficiant de la communauté de Scaleway à travers le monde ».

On note également dans la liste affichée en ligne la participation à un canal Slack commun, des webinaires et podcasts, évènements, etc. Le soutien est également financier, avec 3 000 euros par mois à dépenser au sein des services « Elements » (Cloud) de l'entreprise au cours des 12 premiers mois.

Pour sélectionner la cinquantaine de startups, « un comité se réunira tous les mois pour évaluer et sélectionner les candidats aux projets les plus alignés avec les enjeux et priorités » de Scaleway.