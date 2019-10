Saturne a désormais 82 lunes identifiées et dépasse donc Jupiter

Le PDG d'Orange répondait hier aux questions de France Info, sur les usages pour commencer : « Nous vivrons des choses plus immersives, notamment dans le sport, les matchs de foot par exemple ».

Sur les tarifs, le PDG d'Orange ne pense pas « qu'on peut dire qu’elle sera plus chère, mais la seule question qui se pose est de savoir si on donnera davantage de contenus par exemple de volume de data pour un peu plus cher. Mais à service et quantité égale, la 5G ne sera pas plus chère que la 4G ».

L'opérateur pourrait donc profiter de la 5G pour augmenter sensiblement le volume de data dans ses forfaits, et ainsi leur tarifs. Il faudra attendre la commercialisation dans tous les cas, et la réponse des concurrents.