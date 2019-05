Sanction confirmée pour un officier qui avait consulté des fichiers de gendarmerie à des fins personnelles

Après la mise en ligne de sa version d'avril (19.04), Canonical et les développeurs commencent à travailler sur la prochaine évolution de la distribution, dont le nom restait à définir.

On savait déjà que la première partie était Eoan, en lien avec l'est ou l'aube. La seconde sera Ermine, du nom du petit animal. Les versions quotidiennes de l'édition Kylin d'Ubuntu font désormais mention de ce nom, les autres ne devraient plus tarder.

Reste maintenant à découvrir les nouveautés qui seront apportées, outre les habituelles mises à jour du noyau, des paquets intégrés et de l'interface graphique.

Sa sortie est annoncée pour le 17 octobre prochain.