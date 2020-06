SamurAI : un circuit complet pour Intelligence artificielle des objets (AIoT) :

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives explique que « des chercheurs du List et du Leti, instituts de CEA Tech, ont développé pour la première fois au monde un circuit [baptisé SamurAI, ndlr] combinant un nœud basse consommation pour l’internet des objets (IoT), un accélérateur d’intelligence artificielle (IA) intégré et un réveil ultra-rapide ».

« En intelligence artificielle, la plupart des calculs sont effectués dans le Cloud, loin du lieu de collecte des données. Or le rapprochement entre capacités de calcul et données permet de réduire la consommation d’énergie et le temps de réponse en gardant la confidentialité des données collectées. La réalisation d’une telle intégration nécessite d’associer des accélérateurs d’IA à haute efficacité énergétique et des nœuds IoT flexibles et basse consommation », indique le CEA.

Il donne quelques chiffres : « En mode basse consommation, un contrôleur asynchrone piloté par événements s’active en 207 ns et réalise des tâches de calcul courtes et ponctuelles à 1,7 MOPS. En mode haute performance, un cœur de calcul basse consommation RISC-V couplé à un accélérateur ML à 64 processeurs réalise les tâches de classification les plus exigeantes. Elles peuvent s’exécuter à des puissances allant jusqu’à 36 GOPS et 1,3 TOPS/W lors de l’exécution des tâches de classification ».

Ces travaux ont été présentés ce mois au Symposium international VLSI (Very Large Scale Integration technology and circuits).