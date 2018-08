Samsung X5 : un SSD NVMe Thunderbolt 3 capable de grimper à 2 800 Mo/s

Malgré la montée en puissance du M.2 et de l'USB 3.1, il est encore rare de voir des SSD externes ultra-compacts offrant de très bonnes performances.

En effet, les modules USB 3.x/M.2 se limitent le plus souvent aux modèles S-ATA qui ne dépassent pas les 6 Gb/s théoriques, contre 10 Gb/s pour l'USB 3.1 et près de 4 Go/s pour quatre lignes PCIe 3.0.

Samsung a donc décidé de mettre sur le marché un modèle Thunderbolt 3 (40 Gb/s), annonçant des dimensions de 119 x 62 x 19,7 mm pour un poids de 150 grammes : le X5. Il existe en trois capacités : 500 Go, 1 To et 2 To.

Ses performances sont données pour un maximum de 2 100 Mo/s en écriture pour le modèle 500 Go, contre 2 300 Mo/s pour les autres. En lecture, il est question de 2 800 Mo/s. Thunderbolt oblige, c'est cher : 400, 700 et 1400 dollars, respectivement.

Selon nos confrères de Tech Report qui l'ont eu dans les mains, il s'agit d'un modèle 970 EVO avec un contrôleur Alpine Ridge DSL6340, il ne sera donc pas compatible avec une machine équipée en USB Type-C.

Côté résultats, les performances semblent au rendez-vous. Le Samsung X5 devrait être disponible début septembre.