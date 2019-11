Samsung tiendra une conférence au CES 2020

Kim Hyun-seok, un des patrons de Samsung, tiendra une conférence de presse le 6 janvier 2020 (juste avant l'ouverture du salon, du 7 au 10 janvier), comme le rapporte SamMobile. Il y parlerait de « mode de vie du consommateur », un vaste sujet qui devrait notamment toucher aux objets connectés.

Ce sera certainement l'occasion de revenir sur les nombreuses annonces de la Samsung Developer Conference édition 2019 de fin octobre. Il y était pour rappel question des ordinateurs Galaxy Book Flex hybride et Book Ion, de One UI 2 (Android 10) et de Bixby, son intelligence artificielle