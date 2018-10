Samsung pourrait présenter son smartphone pliable en novembre, le Snapdragon 8150 en fuite

Avec le déploiement de l’October 2018 Update pour Windows 10, les premiers problèmes n’ont pas tardé.

Le premier sérieux concerne le blocage de la mise à jour sur des machines équipées d’un processeur Intel Core de 6eme génération (Skylake) ou plus récent, et dont le pilote Display Audio ne serait pas à jour. Les symptômes sont alors un emballement de la consommation CPU et l’échec de l’opération.

Intel a publié hier soir une fiche informative résumant la situation. Le fondeur y confirme que les versions 10.25.0.3 à 10.25.0.8 de son pilote Display Audio sont fautives, mais que le souci est déjà corrigé dans la mouture 10.25.0.10, incluse dans le pilote graphique 24.20.100.6286.

L’assistant de mise à jour de Windows 10 prévenant l’utilisateur d’un risque avec ce pilote si une ancienne version est détectée, la solution est donc toute trouvée : le remplacer par sa version plus récente. On aurait aimé que le système puisse récupérer directement le bon pilote.

Enfin, Intel recommande aux utilisateurs d’ordinateurs portables de vérifier en priorité si le constructeur de leur machine ne propose pas lui-même un pilote à jour. Ceux fournis par Intel sont en effet génériques et ne tiennent pas toujours compte des spécificités.