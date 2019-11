Samsung lance un Galaxy Note10+ Star Wars, en édition limitée à 190 pièces en France

Le fabricant se prépare à sa manière à la sortie de Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker le 18 décembre au cinéma. Il s'agira pour rappel du troisième volet de la troisième trilogie de la saga.

Le bundle comprend un « Galaxy Note10+ aux couleurs de Star Wars doté de 256 Go de stockage, une coque en cuir assortie, un S Pen et des Galaxy Buds inédits ainsi qu’un badge en métal collector ». Une interface « exclusive » est aussi de la partie, avec des fonds d’écran, des animations, des icônes et des effets sonores.

Le Galaxy Note10+ Edition Spéciale Star Wars sera disponible le 10 décembre, en quantité limitée à 190 pièces seulement pour la France. Pour le prix par contre, on repassera.

Il sera également vendu dans les pays suivants : Allemagne, Australie, Danemark, Espagne, Finlande, Hong Kong, Corée, Norvège, Suède, Turquie, Émirats Arabes Unis, Royaume-Uni et États-Unis.