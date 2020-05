Samsung lance sa propre carte bancaire associée à Pay, sans numéro ni CCV visible

Depuis l’Apple Card, plusieurs autres fabricants se sont lancés dans l’aventure d’une carte bancaire : Huawei, Google et Samsung. Ce dernier vient d’officialiser sa Samsung Money by SoFi.

Le fabricant précise qu’il n’y a pas de frais de compte. La carte physique – une MasterCard – est bien entendu rattachée à Samsung Pay. Le numéro de carte, la date d’expiration et le code CCV ne sont affichés que dans l’application sur le smartphone, pas sur la carte bancaire.

De plus amples détails sur le fonctionnement sont disponibles par ici et là. La carte bancaire de Samsung sera disponible pour les clients américains au cours de l’été. Il est possible de rejoindre une liste d’attente par ici.