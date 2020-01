Samsung imagine un frigo qui planifie vos repas en fonction des produits qu'il contient

Depuis plusieurs années maintenant, les caméras se sont installées à l’intérieur des frigos pour, par exemple, vous permettre de scanner les produits.

Samsung veut aller plus loin dans sa famille Family Hub avec « une toute nouvelle technologie d’intelligence artificielle de reconnaissance d'image, qui scanne automatiquement les produits à l'intérieur de votre réfrigérateur, les identifie et vous envoie des mises à jour sur les articles que votre famille a ajoutés ou enlevés ».

Le constructeur ajoute que via les services de Whisk – une société récemment rachetée par Samsung NEXT – le frigo peut vous proposer des « recettes en fonction du nombre d'invités que vous attendez et en créant une liste de courses personnalisée ».

Vous vous en voulez encore ? « Pour la première fois, Family Board prend en charge les clips vidéo : vous pouvez ainsi transférer des vidéos de votre smartphone vers le réfrigérateur ».

Samsung tiendra aujourd’hui une conférence de presse en direct du CES de Las Vegas. Elle se déroulera à 18h30 heure locale, il faudra donc attendre 3h30 dans la nuit de lundi à mardi pour la voir. Elle sera retransmise en direct sur la page Facebook du constructeur.

Il y sera notamment question d’objets connectés et de 5G, deux tendances qui seront cette année encore certainement très présentes.