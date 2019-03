Samsung alerte ses investisseurs : les résultats du premier trimestre seront inférieurs aux estimations

Outre Marseille, Plan Cœur et les prochains Family Business et Osmosis, la plateforme de SVOD continue de financer quelques projets bien de chez nous et le fait savoir.

Son effort semble se concentrer sur les documentaires, notamment autour de personnages connus en France, mais pas seulement, ouvrant un intérêt pour la diffusion à l'international.

Il est question de Nicolas Anelka, Maître Gims, ainsi qu'un dernier en plusieurs parties sur le monde de la danse.

Enfin, un film : La Terre et le Sang, réalisé par Julien Leclercq avec Sami Bouajila, Eric Ebouaney et Sophia Lesaffre, où une scierie familiale sera exploitée par le monde de la drogue.