Samsung active FreeSync sur certains de ses téléviseurs 2018

Commençons par un nouveau modèle de 15,6 pouces dans la gamme Swift 5. Il pèse moins de 1 kg et le cadre de l'écran ne mesure que 5,87 mm. La machine n'occuperait pas plus de place d'un modèle de 14 pouces. Un port USB 3.1 gen 2 Type-C est présent, ainsi que deux USB 3.1 Type-A. Pas de prix ou de disponibilité pour le moment.

Il était aussi question des ordinateurs Predator Orion 3000 et 5000 pour les joueurs, tous deux avec un processeur Intel Core i7 de 8ème génération. Le premier dispose d'une GeForce GTX 1080, le second jusqu'à deux GTX 1080 Ti en SLI. Comptez 999 euros minimum pour le Predator Orion 3000 et 1 399 euros pour le 5000, avec une disponibilité en août.

Passons aux portables avec les Helios 300 Edition Spéciale et 500. Le premier dispose d'un écran FHD de 15,6 pouces à 144 Hz dans un châssis blanc. Il est animé par un Core i7 de 8ème génération et une GTX 1060. Le second dispose d'une dalle de 17,3 pouces (1080p ou 4K UHD) à 144 Hz avec un Core i9 et une GTX 1070. Le Predator Helios 300 sera disponible en septembre à partir de 1 699 euros, contre juin et 2 999 euros pour le Predator Helios 500.

Dans la série Nitro, nous retrouvons la tour Nitro 50 avec un Core i7 de 8ème génération, une GTX 1070 et… « une LED émettant une lueur rouge en façade ». De leur côté, les écrans (21,5 à 27 pouces) VG0 (de 1080p à 4K UHD) et RG0 (1080 à 75 Hz) sont compatibles FreeSync. Comptez 129 euros minimum pour le premier et 159 euros pour le second, avec une disponibilité pour les jours qui viennent.

Acer ne laisse pas de côté les machines équipées de Chrome OS avec les Chromebook 13, Spin 13, Chromebook 15 et Spin 15, la série Spin disposant d'un écran pivotable à 360°. Selon les cas, un Celeron, Pentium ou Core i3 est aux commandes. Le Chromebook 13 est annoncé à 699 euros pour octobre, contre 799 euros pour le Spin 13. Le Chromebook 15 est à partir de 299 euros, contre 349 euros pour le Spin 15, avec une disponibilité en août.