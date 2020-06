Samsung Access : Galaxy S20 (renouvelé tous les 9 mois), assurance et Microsoft 365, dès 37 dollars par mois

Aux États-Unis, le fabricant annonce la mise en place d’un nouveau programme « tout-en-un », ou presque.

Contre le paiement d’un abonnement mensuel, Samsung Access vous donne accès à un Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra, l’assurance Premium Care et Microsoft 365 Personnel (Office et 1 To de stockage OneDrive). Vous pouvez changer de smartphone tous les neuf mois sans frais supplémentaire, ou avant mais en payant 100 dollars.

Vous pouvez résilier au bout de trois mois sans frais, alors qu’il vous en coûtera 100 dollars de pénalité si vous le faites plus tôt. Tous les détails de l’offre sont disponibles par ici. Comptez 37 dollars par mois pour le Galaxy S20 5G, 42 dollars pour le S20+ et 48 dollars pour le S20 Ultra.

Aucune précision en revanche sur les éventuelles conditions liées, ni sur une arrivée en Europe.