Samsung : trimestre record grâce à la RAM et aux écrans flexibles

Hier, le ministère américain de la Justice a officiellement accusé deux agents de renseignement chinois d'avoir volé des secrets de l'aérospatiale par piratage.

Entre janvier 2010 et mai 2015, Chai Meng et Zha Rong, du ministère de la Sécurité publique de la province de Jiangsu et des « complices » auraient volé de la propriété industrielle... dont des plans de turboréacteurs d'avions de compagnies grand public américaines et européennes.

Deux personnes se seraient infiltrées dans le constructeur aérospatial « français », dont la description suggère Airbus ou Dassault. Des intrusions chez des partenaires en Arizona, au Massachusetts et en Oregon auraient aussi été menées, pour récupérer des pièces du moteur.

Des employés du bureau de la société française à Suzhou auraient été recrutés par les renseignements chinois entre novembre 2013 et février 2014, pour installer un malware sur le réseau de l'entreprise.

Le ministère américain de la Justice promet de publier d'autres affaires du genre à l'avenir.

La tension est haute entre les États-Unis et la Chine, suite à de larges craintes d'espionnage technologique. Les équipementiers télécom (dont Huawei et ZTE) sont désormais vus d'un très mauvais œil dans les réseaux gouvernementaux, et des journaux multiplient les « révélations ».

Il y a quelques semaines, Bloomberg accusait les renseignements chinois de modifier des cartes mères pour serveurs dans le but d'atteindre des géants du Net (une affirmation démentie de toutes parts), et le New York Times assure que les Chinois et Russes écoutent des conversations personnelles de Donald Trump.