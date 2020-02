Salto (France Télévisions, TF1 et M6) sera lancé « en test » le 3 juin, entre 5 et 10 euros

Prévu pour le premier trimestre de l’année, Salto manquera son rendez-vous a confirmé Thomas Follin, directeur général de la plateforme de streaming, au Figaro : « Le coup d’envoi de Salto sera donné le 3 juin prochain pour un lancement test ».

15 000 heures de programmes seront alors disponibles, puis 20 000 heures à la fin de l’année avec l’ajout de « plusieurs programmes inédits chaque mois ».

Le dirigeant ajoute que Salto va « recruter des programmateurs très éclectiques, des personnalités, des influenceurs, qui feront leurs propres recommandations. Il s’agit de sortir de la standardisation dans laquelle nous enferment les algorithmes ».

Les offres seront proposées entre 5 et 10 euros par mois et directement accessibles sur Internet. Des discussions sont en cours avec Bouygues Telecom, Orange et Altice pour une intégration dans les box.