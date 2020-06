Salto (France Télévisions, TF1 et M6) commencera ses tests demain

La date était connue depuis début février, mais quelques ajustements ont dû être faits.

« On n'a pas ouvert la phase de tests au public car avec l'arrêt des tournages, des post-productions et la suspension des doublages pour les programmes étrangers, nous n'étions plus en mesure de proposer dès le 3 juin l'offre riche et diversifiée attendue », indique Thomas Follin (directeur général de Salto) à l’AFP

La plateforme de streaming confirme par contre être « dans les startings-blocks pour le lancement de l'automne ». Le prix de l’abonnement reste encore à fixer, mais il sera entre 5 et 10 euros.