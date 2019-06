Salesforce rachète Tableau pour 15,7 milliards de dollars

Prenez d'un côté un éditeur de logiciels spécialisé dans la gestion des données et les applications de relation client, de l'autre une société de visualisation et analyse de données. Vous voyez rapidement des synergies se dessiner.

Marc Benioff, PDG de Salesforce, également : « Nous réunissons le numéro 1 mondial du CRM avec le numéro 1 des plateformes analytiques ».

C'est également ce qu'ont dû se dire les dirigeants de Salesforce puisqu'ils mettent 15,7 milliards de dollars sur la table pour racheter Tableau. Un accord définitif a été signé entre les deux parties avec un échange d'actions (aucune contrepartie en cash).

Les deux conseils d'administration ont déjà donné leur feu vert et la finalisation de ce rachat est prévue pour le 31 octobre au plus tard, sous réserve des conditions habituelles (volume d'actions échangées et accord des autorités compétentes).