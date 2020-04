Sailfish OS : la version 3.3.0 « Rokua » disponible, une vaste modernisation du système

Ce système mobile, basé sur Linux, vient de recevoir une nouvelle version clôturant une première étape majeure dans sa modernisation.

La compilation de la base système fait ainsi un bond, passant du très ancien GCC 4.9.4 à la version 8.3. Les développeurs expliquent cette dernière par le simple fait qu’il s’agissait de la mouture disponible quand la transition a commencé.

Parmi les autres améliorations, on trouve le passage à Glibc 2.30, la mise à jour de nombreuses bibliothèques et composants, l’utilisation de GStreamer 1.16.1 et de Ffmpeg, la préparation du retrait de Python 2 (même si les versions 3.8.1 et 2.7.17 cohabitent pour l’instant), etc.

Le travail sur la mise en sandbox des services système a également progressé, on peut ajouter directement des comptes NextCloud dans le système, le support des flatpaks a progressé (mais doit continuer) et Rokua inclut diverses améliorations de l’interface