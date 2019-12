S.O.S Fantômes : L’héritage : une bande-annonce pour le 3e volet de la saga, qui sortira le 19 août

Après un teaser en janvier, Sony Picture a mis en ligne la première bande-annonce pour le troisième volet des aventures des « Ghostbusters ». Pour rappel, il est réalisé par Jason Reitman, le fils d'Ivan Reitman qui a réalisé les deux premiers SOS Fantômes (1984 et 1989).

L’histoire se passe bien plus tard (avec des chasseurs bien plus jeunes) et tous les éléments sont là pour assurer le fan service, notamment avec des pièges à fantômes, la fameuse voiture Ecto-1 et les personnages originaux.

Sortie prévue pour le 19 août.