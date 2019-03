Robocall : la FTC inflige des millions de dollars d'amende pour des milliards de spams

La Federal Trade Commission annonce la fermeture de quatre centres d'appels automatisés accusés d'être responsables de milliards d'appels automatisés illégaux, comme l'explique The Verge.

Un accord a été trouvé avec les protagonistes : il comprend une amende et l'interdiction de lancer des appels automatisés et d’utiliser des numéroteurs automatiques.

Voici les fautifs et les amendes : 550 000 dollars pour Veterans of America, 1,35 millions de dollars pour NetDotSolutions, 3,15 millions de dollars pour Higher Goals Marketing et enfin 3,62 millions de dollars pour Pointbreak Media qui se faisait notamment passer pour Google.