RMC Sport disponible sur Xbox One

Un peu moins de deux ans après son lancement, cette fonctionnalité est purement et simplement annulée, annonce la société sur la page (en anglais) de son support technique.

La France et le Royaume-Uni sont concernés. On imagine que le succès n'a pas spécialement été au rendez-vous face à des acteurs déjà très présents sur le secteur et des pratiques qui prennent du temps à changer du côté des utilisateurs.

Ces derniers commencent d'ailleurs à être notifiés. Le réseau social précise au passage que si le transfert d'argent entre particuliers ne sera plus possible à compter du 15 juin, les paiements et dons via Facebook restent d'actualité.