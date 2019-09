RMC Sport devrait augmenter ses prix (pour les non abonnés à SFR)

Le rendez-vous est donné et confirmé, même si la date était connue : Apple l’avait laissée en clair dans une bêta d’iOS 13. Toutes les plateformes logicielles d’Apple bénéficieront ensuite d’une nouvelle version dans les semaines suivantes.

Il se murmure que des iPhone « Pro » devraient être présentés, sans pour autant apporter de différences fondamentales dans le design des iPhone introduits depuis le X. le gros du changement serait pour l’année prochaine.

Parmi les bruits de couloir, la disparition du 3D Touch, une meilleure résistance à l’eau, une finition mate et bien sûr une partie photo revisitée, intégrée dans une zone carrée et embarquant un zoom ultra grand angle. Et, comme d’habitude, un nouveau SoC qui devrait s’appeler sans surprise A13. Son petit sobriquet serait cette fois « Matrix ».

Selon MacRumors, la commercialisation des nouveaux appareils devrait se faire entre les 13 et 20 septembre.

Comme d’habitude pour ce genre d’évènement, nous assurerons un suivi en direct.