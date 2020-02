RIP en Occitanie : Altitude Infrastructure et la Banque des Territoires lèvent 42 millions d’euros

Les deux partenaires expliquent que l’opération a été réalisée via la holding financière Alto d’Altitude, et ils ajoutent que « la levée de fonds est constituée à hauteur de 9,5 millions d’euros, en fonds propres, par Altitude Infrastructure THD et la Banque des Territoires, et de 33 millions d’euros en dettes senior, de la Société Générale, Auxifip et Edmond de Rothschild AM ».

Cette manne financière permettra à la société de se lancer dans deux nouveaux réseaux d’initiatives publiques : Emeraude THD (Aude) et THD66 (Pyrénées-Orientales). Altitude rappelle qu’il a « 17 RIP en cours [et] plus de 3 millions de prises contractualisées et à déployer d'ici 2023) ».