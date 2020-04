Ring pourrait proposer la reconnaissance des visages « familiers » ou non

La filiale d'Amazon, qui commercialise des sonnettes connectées et travaille en partenariat avec plus de 1000 forces de l'ordre, envisage d'ajouter de nouvelles fonctionnalités.

Elles permettraient notamment, révèle Ars Technica, d'activer des alarmes visuelles et sonores censées éloigner des « criminels potentiels », mais également d'effectuer de la détection d'objets, de visages « familiers » ou non, de détection audio, de présence d'une voiture et de reconnaissance des plaques d'immatriculation.

L'ensemble a été présenté la semaine passée à des bêta-testeurs de l'application, de sorte d'évaluer si ses clients les estiment pertinentes. « Ces fonctionnalités ne sont pas disponibles sur les appareils Ring, mais le sont sur des produits similaires d'autres fabricants d'appareils », a déclaré un porte-parole de Ring à Ars.