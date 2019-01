RGPD : la Commission européenne rend une décision d’adéquation concernant le Japon

Depuis ce matin, Microsoft permet aux testeurs du programme Insider de se pencher sur des actions spécifiques de Windows 10 pour vérifier que tout fonctionne bien.

En ouvrant le Hub de commentaires, ils trouveront ainsi sur la page d’accueil une longue série de « quêtes » signalées par des icônes de cartes au trésor sur fond vert. Elles sont datées du 24 janvier, traduites en français et demandent de réaliser des tâches.

Parmi celles disponibles, on note par exemple l’activation du stockage réservé, la modification de la luminosité depuis le curseur Action rapide sur un ordinateur portable, tester des commandes et recherches dans Cortana, partager des données et liens avec d’autres PC Windows 10 à proximité, etc.

Objectif de l’opération : collecter un maximum de retour pour identifier des bugs et les corriger. La prochaine mise à jour majeure du système a en effet déjà accompli les deux tiers du chemin, le dernier étant en général consacré aux corrections et optimisations.

Microsoft ne peut que savoir l’attente générée par cette mise à jour, l’éditeur étant attendu au tournant. Les deux évolutions semestrielles de 2018 se sont en effet accompagné de soucis évidents de qualité.

On s’étonne néanmoins qu’après presque quatre mois de tests sur cette branche, aucune préversion n’ait été encore diffusée dans le canal lent. C’est d’autant plus surprenant qu’il a été largement reproché à l’éditeur d’avoir sciemment sauté un canal de test pour son October 2018 Update (le canal Release Preview).

De fait, la session de course aux bugs qui commence aujourd’hui se fera sans tous ceux qui attendent généralement de recevoir une première build du canal lent pour se lancer sur la branche suivante de développement. Dommage.