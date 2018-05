RGPD : J-14

Microsoft a publié une nouvelle préversion de la branche Redstone 5 dans le canal rapide pour les testeurs du programme Insider. Son programme est chargé.

La build 17666 améliore encore les Sets, ces fenêtres rassemblant diverses applications et pages sous forme d’onglets. Leur restauration est maintenant plus rapide, et la barre de titre est en mode Acrylic (légère transparence).

Les utilisateurs ont également le choix pour l’ouverture de nouvelles applications : dans des fenêtres ou dans des onglets. SI ces derniers font du bruit (musique, vidéo…), il est désormais possible de les faire taire, comme dans Edge. Enfin, les dernières pages web consultées apparaissent maintenant dans Alt+Tab, mais le testeur peut revenir à l’ancien comportement dans les options.

Outre un thème sombre pour l’Explorateur (défini par l’option idoine dans Paramètres > Personnalisation), la nouvelle build apporte un nouveau presse-papier.

Accessible via Win+V, il se présente comme un panneau dans lequel tous les derniers éléments copiés sont disponibles. Cette liste est synchronisée par le compte Microsoft et est donc disponible sur toutes les machines connectées. De plus, elle permet d’épingler les éléments favoris pour les retrouver plus facilement. Une version modernisée attendue de longue date.

Entre autres nouveautés, signalons le support par Bloc-Notes de fins de lignes de type Unix/Linux et macOS, la possibilité de nommer les dossiers de vignettes dans le menu Démarrer, ou encore un enrichissement du panneau de recherche, maintenant plus grand et offrant davantage d’informations sur les fichiers trouvés.

Enfin, la build 17666 introduit officiellement la fonction « Votre téléphone » présentée durant la Build, qui permettra de relier un smartphone à Windows 10 pour en récupérer facilement les SMS, photos et notifications. Pour l’instant, il n’est question que d’envoyer « instantanément » des pages web vers le PC.