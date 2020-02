Non, il ne s’agit pas d’un hommage déguisé à Toy Story 4, mais d’une volonté d’uniformiser son nom dans tous les pays.

« Le leader mondial de la réservation de restaurants en ligne en Europe, en Amérique Latine et en Australie poursuit sa stratégie de développement international et étend sa marque globale TheFork aux marchés français et suisse ».

Comme diraient les Guignols, « vous pouvez reprendre une activité normale ».