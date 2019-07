Revolut veut faciliter les dons à certaines organisations

Les certificats de Robert J. Hansen (alias rjh) et Daniel Kahn Gillmor (dkg), deux contributeurs de haut niveau à OpenPGP, ont été « empoisonnés » via « une attaque exploitant un défaut du protocole OpenPGP lui-même », explique Hansen. Plus tard, celui de Kristian Fiskerstrand s'est ajouté à la liste.

« Quiconque tente d'importer un certificat "empoisonné" dans une installation OpenPGP vulnérable la bloquera très probablement d'une manière difficile à déboguer ». Problème, ces certificats sont déjà sur les serveurs de clés SKS et se répandent donc au fil des importations/vérifications.

Hansen ajoute que cette attaque ne peut pas être atténuée par les serveurs de clés SKS pour l'instant à cause de leur manière de fonctionner. Les futures versions d'OpenPGP auront certainement des mécanismes de défense, mais aucun délai n'est donné et tout le monde ne profitera certainement pas de cette mise à jour.

Actuellement, la meilleure protection est d'arrêter de recevoir des informations des serveurs de clés SKS. Si une petite poignée de certificats sont pour le moment concernés, leur nombre ira certainement croissant selon Hansen, augmentant ainsi les risques.

Daniel Kahn Gillmor arrive à la même conclusion et propose donc les mêmes mesures de protection pour le moment : « Mon identité cryptographique publique a été spammée à un point tel qu'elle est inutilisable [...] N'actualisez pas mon certificat OpenPGP à partir du réseau de serveur de clés SKS ». Il recommande à la place d'utiliser « un serveur de clés "contraint", tel que keys.openpgp.org » et « un client de messagerie compatible avec Autocrypt ». Il donne de plus amples détails sur son blog.

Il ajoute que « SKS est connu pour être vulnérable à ce type de spams de certificats et est difficile à atténuer en raison du mécanisme de synchronisation ». Le module de chiffrement Enigmail pourrait ainsi devenir inutilisable avec un certificat « empoisonné » de cette manière.

Hansen en profite enfin pour pousser un coup de gueule contre certains utilisateurs qui ne mettent jamais (ou presque) à jour leur installation : « Ils sont foutus. Tôt ou tard, ils vont importer un certificat empoisonné [...] Cela pourrait arriver demain ou dans cinq ans ».

« La prochaine version d’Enigmail n’utilisera plus le réseau SKS par défaut. Génial ! Mais qu'en est-il des utilisateurs Enigmail existants ? Ils verront une signature, cliqueront sur "Import Key", et ... bam. Ils ne vont probablement pas penser à une attaque malveillante empoisonnant les certificats. Ils vont penser "c'est de la merde" et s'en aller ».