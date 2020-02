Revolut lève 500 millions de dollars et atteint une valorisation de 5,5 milliards de dollars

Il s’agit de la « plus grosse levée de fonds de la fintech européenne » selon les Echos. « Nous allons maintenant nous concentrer sur la recherche de la rentabilité […] Nous voulons renforcer l'usage quotidien de nos produits, et donc notre rentabilité », affirme Nikolay Storonsky, directeur général de la néobanque.

La levée de fonds a été menée par le fonds américain TCV avec la participation d’autres investisseurs comme DST Global et Lakestar.

Revolut compte actuellement plus de 2 000 employés et revendique plus de 10 millions de clients, essentiellement en Europe.