Revolut Junior est désormais disponible en France, pour les enfants de 7 à 17 ans

Lancé il y a un mois au Royaume-Uni, le service destiné aux mineurs (à partir de 7 ans) est désormais accessible dans l’Hexagone. Pour disposer d’un compte enfant, le parent doit avoir souscrit à un abonnement payant Premium ou Metal.

Avec un compte Premium à 7,99 euros par mois vous pouvez créer deux comptes enfants, contre cinq avec Metal à 13,99 euros par mois. Chaque enfant dispose évidemment de sa propre carte prépayée et de son application Junior (Android ou iOS)

De nouvelles fonctionnalités sont annoncées pour plus tard, sans plus de détails sur le calendrier : « Prise en charge des quotas récurrents, des tâches rémunérées, de l’épargne en vue d’un projet, et plus encore ».

On note que tout ne semble pas encore totalement prêt ou traduit puisque la FAQ indique encore qu'« un compte Revolut Junior ne peut être créé que par des parents ou tuteurs légaux résidant au Royaume-Uni ».