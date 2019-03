Revolut fait son mea culpa

« L'objectif de cette lettre ouverte n'est pas de trouver des excuses ou d'essayer de dénigrer les faits décrits dans l'article, mais d'admettre que nous n'avons pas toujours fait les choses correctement ».

C'est ainsi que Nik Storonsky, le PDG de Revolut, tente de calmer la tempête qui s'est abattue sur son entreprise, accusée de promouvoir une culture toxique auprès de ses employés, notamment en matière de temps de travail.

Le dirigeant ne cherche pas à minimiser les faits, mais assure que son entreprise a profondément changé entre les incidents décrits, qui auraient eu lieu il y a plus d'un an, et aujourd'hui. Si bien que le « turnover » serait passé sous la barre des 3 %.

Des progrès qui auraient été notamment permis par la mise en place d'études semestrielles sur le bien-être des employés et de nouveaux processus plus transparents pour l'évaluation des performances.