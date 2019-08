Revolut ajoute 3D Secure pour les paiements sur Internet

En France, la société de Patrick Drahi vient d'annoncer que SFR serait le premier opérateur à intégrer « l’application Prime Video dans ses offres LaBox SFR Fibre, SFR Box Plus et SFR Box 8 ». Un accord qui sera étendu à d'autres filiales du groupe : « Portugal, Israël et République Dominicaine suivront ».

On ne sait pas exactement ce qu'il en sera dans la pratique, le communiqué indiquant que Prime Video sera accessible via les décodeurs et applications de SFR, sans détails sur les éventuelles modifications tarifaires que cela impliquera.

Mais cette association entre le géant de la vente en ligne et Altice va plus loin. En effet, début août la branche américaine a dévoilée Amplify. Une enceinte connectée conçue en partenariat avec Devialet, intégrant l'assistant vocal Alexa.

Si la Box 8 de SFR est plutôt du niveau de la Freebox One et n'a pas grand-chose à voir avec la Delta de Free, contrairement à ce que l'on a pu lire ici ou là, ce produit pourrait changer les choses.

Pour le moment, Amplify n'a pas été lancée en France, mais SFR ayant clairement annoncé qu'une enceinte connectée était en préparation, il y a fort à parier que ce sera le cas une fois que tout sera prêt pour la langue française.

On note un grand perdant dans la multiplication de ces initiatives : Google. Avec Alexa présent chez presque tous les grands FAI désormais, et donc de manière croissante dans les salons des Français, il ne lui reste que les multiples promotions autour de ses produits Home et Android pour garder une position forte pour son assistant maison.

Une bataille qui s'annonce rude, même pour le géant américain de la recherche.