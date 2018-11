Revenge porn : une femme condamnée pour violation de la vie privée

Lancés en mai dernier (et disponibles en France depuis le mois de juin), Google propose aux étudiants une réduction sur ses deux abonnements : 4,99 dollars par mois pour YouTube Music et 6,99 dollars par mois pour YouTube Premium (et même 5,99 dollars jusqu'au 31 janvier 2019), au lieu de respectivement 9,99 et 11,99 dollars par mois.

Pour en profiter, il faut « être inscrit en tant qu'étudiant à temps plein dans une école ou une université américaine agréée (titre IV) » et « confirmer votre statut d'étudiant via SheerID ». Une ouverture vers d'autres pays est annoncée, sans plus de détails.