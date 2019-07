Revenge porn : deepfakes et autres photomontages désormais illégaux en Virginie

Elle se sera fait attendre par ses utilisateurs, mais la version 7 de Mageia est enfin disponible au téléchargement.

Une vaste modernisation pour la distribution Linux, qui bascule dans la plupart des cas sur les versions les plus récentes des paquets.

Cette version finale embarque ainsi un noyau Linux 5.1.14, Mesa 19.10, Plasma 5.15.4, GNOME, 3.32, Xfce 4.14, Firefox 67, Chromium 73, LibreOffice 6.25.3, rpm 4.14.2, dnf 4.2.6 et ainsi de suite.

L’écran d’accueil a été remanié pour être plus simple, le support des architectures ARMv7 et AArch64 nettement amélioré, DNF est toujours utilisé comme alternative à URPMI et gagne au passage la compression Zchunk pour les métadonnées, avec de meilleures performances à la clé. Le gestionnaire de démarrage rEFInd est proposé comme alternative à GRUB2.

Dans les commentaires, les réactions à l’annonce sont positives, mais un utilisateur note et regrette que Python 2 est toujours utilisé par défaut.

La distribution peut être téléchargée directement ou via Torrent via le site officiel. On retrouve comme d’habitude les images ISO habituelles pour le DVD d’installation classique, Live Media et Network.