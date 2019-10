Réparation Smartphone : Bouygues Telecom s'associe à WeFix

Depuis la sortie de la version 1903 de Windows 10 en mai dernier, Microsoft bloquait la mise à jour pour les utilisateurs de son Surface Book 2.

En cause, un important problème notamment avec les pilotes du GPU NVIDIA dédié, qui disparaissaient pendant la mise à jour. Une fois la May 2019 Update en place, Windows 10 n’avait donc plus accès qu’au GPU Intel intégré, empêchant les utilisateurs d’exploiter la par exemple carte graphique dans les jeux.

Les concernés peuvent donc se rendre dans Windows Update et récupérer un nouveau firmware, corrigeant le problème ainsi que plusieurs autres, en plus d’une « meilleure stabilité de la batterie ».

La May 2019 Update devrait se débloquer après un redémarrage et une nouvelle vérification de Windows Update.