Rémunération de BFM/RMC par Free et Orange : Alain Weill capitule, mais ce n'est pas fini

Un an après son premier Rog Phone, ASUS a récemment dévoilé sa relève, avec un écran plus grand et un taux de rafraîchissement plus élevé (120 Hz).

Il est pour rappel animé par un Snapdragon 855+ avec 12 Go de mémoire et 512 Go de stockage. Des caméras de 48 + 13 Mpixels sont présentes à l'arrière, et de 24 Mpixels à l'avant.

En France, la version ZS660KL-1A012EU est proposée à la vente pour 899,99 euros. Il ne s'agit pour le moment que de précommandes, avec une disponibilité prévue pour le 1er octobre.

ASUS a aussi annoncé une version Ultimate de son smartphone pour joueurs, avec 1 To de stockage, un modem 4G capable d'atteindre 2 Gb/s et une finition noir matte exclusive, comme le rapporte The Verge. Son tarif est de 1 199,99 euros et il sera disponible en octobre.