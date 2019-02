Rejet de l’amendement sur les logiciels libres à l’école

Après les gares et les TGV, c'est au tour des « trains Corail » de sauter le pas… avec plusieurs années de retard sur le calendrier initial.

À partir d'aujourd'hui, « les voyageurs de l’ensemble de la ligne Intercités Paris - Clermont-Ferrand » pourront bénéficier du Wi-Fi « gratuit » à bord, aussi bien en première qu'en seconde.

Les conditions de cette gratuité, débits et services envisagés ne sont pas précisés. Nous savons simplement que « chaque voyageur dispose d’un crédit renouvelable chaque heure ».

En plus d'un accès à Internet, une carte avec de la géolocalisation, un suivi en temps réel du voyage et « les zones de moins bonne connexion clairement indiquées » sont disponibles. Le portail de la SNCF propose aussi le menu de l'offre de restauration, des idées de lieux à visiter et des jeux.

Deux autres lignes suivront : Paris-Limoges-Toulouse au deuxième semestre 2019, puis Bordeaux-Marseille en 2020.

L'État a investi 8 millions d'euros dans ce projet. 91 voitures corails sur la ligne Paris-Clermont-Ferrand et 177 sur Paris-Limoges-Toulouse sont équipées du Wi-Fi.