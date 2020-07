Régulation des marchés fixes (cuivre et fibre) : l’Arcep lance une nouvelle consultation

En février, l’Arcep mettait en consultation une première version de son projet pour 2021-2023. De nombreux retours lui ont été formulés, qui ont été pris en compte pour certains. Le nouveau projet a été transmis à l’autorité de la concurrence pour avis, et une seconde consultation publique est lancée.

« Les décisions d’analyse de marché définissent, pour un cycle de trois ans, les obligations dites « asymétriques » qui s’imposent à tout opérateur qui exerce une influence significative sur le marché pertinent considéré. En pratique, dans le fixe, il s’agit de l’opérateur historique Orange. Ces obligations sont destinées à remédier aux déséquilibres concurrentiels identifiés », rappelle le régulateur.

Quatre projets de décision sont sur la table sur : marché séparé du génie civil, marché « 3a » des offres passives, marché « 3b » des offres activées généralistes et marché « 4 » des offres activées spécifiques entreprises. Sur le marché « symétrique » de la fibre optique, un projet de décision et un autre de recommandation veulent apporter « des précisions quant à la portée et à l’application du cadre réglementaire en vigueur »

L’Arcep précise ses principales orientations :

Maintenir une régulation pro-investissement pour faire de la fibre la nouvelle infrastructure fixe de référence

Accompagner la bascule du réseau historique de cuivre vers la fibre

Apporter la fibre aux entreprises et en faire un marché véritablement concurrentiel

La consultation publique est ouverte jusqu’au 14 septembre 2020. Les projets seront notifiés à la Commission européenne et le « processus de révision sera mené à son terme d’ici la fin de l’année 2020, date cible d’adoption des nouvelles décisions ».