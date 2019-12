Réforme des retraites : un simulateur officiel dès la semaine prochaine ?

Alors qu’Édouard Philippe a présenté hier sa réforme des retraites, il est encore très difficile pour certains de se projeter sur les effets concrets du système « à points » voulu par l’exécutif.

Le gouvernement s’apprête ainsi à proposer un simulateur officiel, pour que chacun puisse estimer les effets de la réforme sur sa situation personnelle. « Un simulateur de retraite avec le système universel à points sera disponible la semaine prochaine. Nous faisons tout pour qu’il soit prêt » a confirmé hier la ministre des Solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, sur LCI.

Un délai qui paraît extrêmement court... Et pour cause : ce simulateur pourrait d’abord intégrer quelques « cas types », avant d’être enrichi progressivement. LCI rapporte ainsi des précisions de Matignon, selon lesquelles la version finale du simulateur ne serait disponible que « dans les trois à six mois après le vote » du texte, soit courant 2020 au plus tôt.