Red Hydrogen One : le smartphone holographique décevant selon plusieurs tests

Le géant nippon de l'électronique est apparu en pleine forme lors de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre. Son chiffre d'affaires atteint 2 183 milliards de yens, soit environ 19,6 milliards de dollars, une valeur en hausse de 6 % sur un an. Le bénéfice net progresse quant à lui de 32 % et atteint 173 milliards de yens, ou 1,55 milliard de dollars.

Dans le détail, il apparaît que la branche PlayStation est une fois de plus la plus grosse pourvoyeuse de revenus (550 milliards de yens, +27 % sur un an) et de bénéfices opérationnels (90,6 milliards de yens, +65 % sur un an). En effet, les ventes de PlayStation 4 se portent plutôt bien, avec 3,9 millions d'unités écoulées au deuxième trimestre, ce qui permet au constructeur de revoir à la hausse ses prévisions annuelles, qui passent de 17 millions d'exemplaires à 17,5 millions.

La branche Mobile Communications est quant à elle en pleine tourmente. Ses pertes ont été multipliées par plus de 10 en l'espace d'un an, pendant que ses revenus ont chuté de presque un tiers. Sony estime n'être en mesure que de vendre 7 millions de smartphone cette année contre 13,5 millions l'an dernier. À ce train, un abandon prochain de ce marché n'aurait plus rien d'étonnant.