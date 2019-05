Red Hat change légèrement de logo

La société qui propose un moteur de recherche sans récolte de données, à la manière de Qwant en Europe, milite désormais pour un Do Not Track Act.

L'arrivée du RGPD pousse en effet de plus en plus d'acteurs à s'interroger sur l'évolution de la réglementation américaine concernant la collecte des données, afin qu'elle soit plus en faveur des droits des internautes.

Un changement qui semble anticipé par Facebook et Google notamment, qui multiplient les prises de positions pour se dirent plus « privacy friendly » ces derniers mois, bien que leur modèle économique continue de reposer sur l'exploitation publicitaires de nos informations.

Dans la pratique, DuckDuckGo évoque la prise en compte forcée (par la loi) du signal Do Not Track. Un choix étrange alors qu'il commence à être abandonné. Mais cette volonté devrait résonner en Europe alors qu'ePrivacy est toujours en discussion.

Ce texte doit notamment organiser la façon dont les utilisateurs doivent faire connaître leur consentement aux sites, par exemple à travers le navigateur. Mais de nombreux acteurs s'y opposent et tentent au contraire d'assouplir la régulation concernant la vie privée en Europe.