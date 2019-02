Reconnaissance vocale locale : Snips s'associe au DSP Group

Si l’on en croit Android Police, les signes s’accumulaient depuis des semaines. C’est maintenant chose faite, Duo a sa version web, particulièrement simple à paramétrer.

Et pour cause : il n’y a pratiquement rien à faire. Il suffit de se rendre sur le site et d’être connecté à son compte Google. Pas de confirmation par téléphone ou QR code.

Cette version web affiche la liste des contacts compatibles, gère l’audio et la vidéo, donne un aperçu avant de passer l’appel et permet d’afficher des notifications en cas de réception d’appel. Ce dernier peut toujours être pris sur le smartphone.

Le déploiement de cette version web semble se faire en même temps pour tous les comptes, y compris en France.