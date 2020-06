Re-open EU : un site pour connaître les conditions « des voyages et du tourisme dans l'Union »

La Commission européenne explique que ce site propose « des informations en temps réel sur les frontières et sur les moyens de transport et services touristiques disponibles dans les États membres ».

Il comprendra aussi « des informations pratiques fournies par les États membres sur les restrictions en matière de voyages, les mesures de santé publique et de sécurité, comme la distanciation physique ou le port du masque facial, ainsi que d'autres renseignements utiles sur les offres touristiques européennes et nationales ».

Le site prend la forme d’une carte de l’Europe et répond à la question « En provenance de l’UE/EEE, puis-je entrer dans ce pays ou en sortir pour le tourisme ? ». Pour le moment la réponse est « oui » en Belgique, Allemagne, Pologne, Suède, Italie, etc. ou « oui, avec restriction » pour d’autres comme la République tchèque, l’Espagne, le Portugal, la Grèce, etc.